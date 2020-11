Coop, spesa gratuita a casa a chi ha più di 65 anni

Fino a fine emergenza una consegna gratis la settimana <per aiutare le persone fragili, che in questo momento preferiscono evitare di uscire di casa, coerente con la missione sociale di Coop Liguria>

Da oggi e fino a fine emergenza gli over 65 che sceglieranno il servizio “Coop a casa”, facendo la spesa sul sito di e-commerce www.coopshop.it, potranno usufruire della consegna gratuita di una spesa online ogni settimana.

L’agevolazione sarà riconosciuta automaticamente dal sistema, in base al codice fiscale che l’utente deve immettere al momento della registrazione al sito, indispensabile per procedere con gli acquisti.

<Per Coop Liguria si tratta di una scelta onerosa, ma pienamente coerente con la sua missione sociale di cooperativa di consumatori, nata per tutelare i propri Soci e tutti i cittadini – spiega il Presidente della Cooperativa Roberto Pittalis –. In questo momento di emergenza sanitaria riteniamo doveroso offrire gratuitamente il servizio di consegna a domicilio alle fasce più fragili della popolazione. La scorsa primavera l’emergenza ci ha ulteriormente spronati ad aumentare gli investimenti per offrire risposte in primo luogo ai Soci, e a tutti i consumatori, sui servizi online. In questi mesi, quindi, abbiamo lavorato sodo: abbiamo rinnovato il nostro sito di e-commerce Coopshop, che oggi è molto più veloce e dotato di funzionalità all’avanguardia, e siamo partiti con il servizio di consegna della spesa a domicilio “Coop a casa”, ora disponibile a Genova, Savona e in via di attivazione alla Spezia>.

Chi preferisce uscire di casa, ma è alla ricerca di una soluzione per mantenere comunque il massimo distanziamento sociale, può utilizzare il servizio “Coop Drive”, che è completamente gratuito: la spesa si ordina attraverso il sito Coopshop e si va a ritirare già pronta presso il punto vendita selezionato al momento dell’ordine. Il pagamento si effettua online o in appositi totem installati nelle aree di ritiro che si trovano all’esterno dei punti vendita, con carta di credito o bancomat, e l’interazione con l’operatore è minima: solo il tempo necessario a consegnare gli acquisti. Il servizio è disponibile presso gli Ipercoop di Genova e Savona, i supermercati genovesi di Via Merano e Corso Gastaldi e a breve sarà attivo anche presso l’Ipercoop Le Terrazze della Spezia.

Per gli acquisti extra-alimentari, infine, c’è Cooponline, con consegna a domicilio gratuita per tutti gli acquisti di importo superiore a 19 euro.

