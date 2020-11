Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Multedo che hanno spento le fiamme con lo schiumogeno

Questa mattina i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti in via Borzoli per l’incendio di un container. Questo, adibito a magazino, conteneva legname e gomma. Per lo spegnimento si è optato per lo schiumogeno antincendio. Nessuna persona coinvolta, si indaga sulle cause.





