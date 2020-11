Si tratta di un’anziana donna che è precipitata dal palazzo sotto gli occhi dei passanti

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del fuoco. La gente della zona riferisce che il marito sarebbe deceduto proprio questa notte in ospedale, ma i militari dell’Arma, per ora, non confermano.

La linea Amt 374 è ferma dal primo pomeriggio. Il magistrato dovrà autorizzare la rimozione della salma, per ora presente sul posto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...