Sindacati il videoconferenza con la Prefettura contro il contratto dei rider firmato da Ugl

<Il contratto sottoscritto lo scorso 15 settembre con Assodelivery peggiora le condizioni di lavoro dei rider. Anziché maggiori tutele a favore di una categoria già fortemente precaria, il nuovo contratto sancisce la natura autonoma del ciclo fattorino, esaspera il cottimo e si fa beffa delle sentenze dei tribunali e delle leggi che riconoscono il rapporto di lavoro subordinato>

<No al contratto pirata sui rider siglato da Ugl>. È la sintesi di quanto detto dai sindacati dell’incontro che si è svolto stamani in videoconferenza tra la Prefettura di Genova e le Segreterie di Cgil, Cisl, Uil confederali e di categoria.

<Dopo la mobilitazione nazionale di venerdì scorso con manifestazioni in diverse città, le motivazioni della protesta sono state rappresentate oggi alla Prefettura – dichiarano i sindacalisti di Cgil Nidil, Filt e Filcams -. Il contratto sottoscritto lo scorso 15 settembre da Assodelivery e Ugl peggiora le condizioni di lavoro dei rider. Anziché maggiori tutele a favore di una categoria già fortemente precaria, il nuovo contratto sancisce la natura autonoma del ciclo fattorino, esaspera il cottimo e si fa beffa delle sentenze dei tribunali e delle leggi che riconoscono il rapporto di lavoro subordinato>.

<La situazione è molto grave e delicata: già nel primo lockdown questi lavoratori avevano garantito a migliaia di famiglie di consumare i pasti a casa propria, oggi il tutto potrebbe ripetersi e invece di essere maggiormente tutelati, vengono ancora una volta identificati come lavoratori di serie B> dicono a Cgil Genova, NIdil Cgil Genova, Filt Cgil Genova, Filcams Cgil Genova.

Mi piace: Mi piace Caricamento...