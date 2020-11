Ruba lattine di birra, esce senza pagare, ma lascia portafoglio coi documenti alla cassa

Pizzicato da una commessa, la ha insultata e se ne è andato stizzito. Ma s’è dimenticato il portamonete. La Polizia di Stato lo ha trovato a poca distanza dal supermercato con le lattine piazzate un po’ nella borsa e un po’ addosso

Ha fatto ingresso nel supermercato Pam, ben vestito, pettinato e con un paio di cuffie bianche in testa. Ha prelevato dagli scaffali tre confezioni contenenti ciascuna due lattine di birra, occultandone una nella borsa a tracolla ed una dentro ai pantaloni; fatto questo, con molta serenità, si è avvicinato all’uscita ed ha adagiato sul nastro della cassa la terza confezione di birra. La dipendente del supermercato ha però notato l’anomalo rigonfiamento all’interno dei suoi pantaloni e lo ha invitato a mostrare ciò che stava occultando. Lui, stizzito, ha cominciato ad insultarla e si è allontanato dall’esercizio, dimenticandosi però in cassa il portafogli contenente vari documenti. Gli agenti intervenuti hanno subito diramato via radio una nota di ricerca e una dettagliata descrizione del ladro che è stato rintracciato pochi minuti dopo in via San Vincenzo con ancora addosso la merce trafugata. L’uomo, un tunisino di 36 anni, è stato denunciato per il reato di furto aggravato.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...