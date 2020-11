Mascherina abbassata e ubriaco, tenta di sfondare a calci la paratia di una Volante

Al momento del controllo ha aggredito e spintonato gli agenti. È accaduto durante i controlli della Polizia di Stato in zona Pré

Un 23enne della Guinea è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale per aver cercato di sottrarsi ad un controllo sbracciando e spintonando gli agenti. Durante il trasporto in Questura ha cercato di sfondare a calci la paratia divisoria della volante. L’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza e per aver violato le norme anti-covid avendo tenuto sempre la mascherina abbassata.

Tutto è successo durante i controlli del rispetto contrasto della diffusione del Covid19 e per la prevenzione e repressione dei reati.

Durante i servizi straordinari predisposti per il fine settimana appena trascorso i poliziotti del Commissariato Centro e Pré, in collaborazione con personale del VI Reparto, hanno effettuato numerosi giri di controllo identificando 6 persone.

