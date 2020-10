Maltempo: alberi pericolanti e caduta di calcinacci. Viabilità rallentata

Corso Perrone chiuso tra via Lorenzi e via Perini a scopo preventivo. I vigili del fuoco stanno lavorando per un albero pericolante in salita San Martino di Struppa e per caduta di intonaco e calcinacci in via San Bonaventura e via Don Giovanni Verità. Vento e code sulle autostrade

Nella notte a Busalla per un grosso albero è caduto sulla statale 226 fra Busalla e Savignone, interrompendo la viabilità. È stato rimosso dai Vigili del fuoco che hanno impiegato quasi 3 ore e mezza per riuscire a riaprire la strada.

I comuni del Genovese dove sono chiuse le scuole: Arenzano, Busalla, Casella, Crocefieschi, Davagna, Bargagli, Cogoleto, Ceranesi, Campomorone, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, avignone, Ronco Scrivia, Valbrevenna, Vobbia, Sant’Olcese, Serra Riccò, Sori, Bogliasco, Pieve, Torriglia.



Aperte a Genova, ma, nonostante il sindaco Marco Bucci avesse annunciato la riunione del Coa stamattina alla 5 per rivalutare la situazione, nessuna comunicazione, contrariamente al solito, è arrivata alle famiglie con i consueti mezzi (sui social o via Telegram) per confermare l’apertura. I cittadini hanno preso d’assalto il numero verde 800177797 che, però, è stato attivato solo dopo le 7:30.

Vento e code sulle autostrade

In A7 coda di 3 km tra Busalla e Genova Bolzaneto per materiali dispersi. Inoltre: coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso, coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

In A12 coda di 2 km tra Rapallo e Recco per lavori.

In A26 coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Vento forte in A10 e A7.

