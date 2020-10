Asl3, allerta meteo arancione: oggi chiusa la sede di Borgo Fornari

Anche nel Comune di Busalla sospesi alcuni servizi. Si ferma anche il lavoro dei servizi domiciliari Gsat

In relazione all’allerta meteo arancione emanata per oggi, Asl3 comunica che in giornata nel Comune di Ronco Scrivia, a seguito dell’ordinanza emanata dal Sindaco, il Poliambulatorio di Via Trento e Trieste 130 a Borgo Fornari è chiuso al pubblico.

Anche nel Comune di Busalla, con riferimento ad analoga ordinanza emanata da parte del Sindaco, i servizi di Gsat e Cure domiciliari sono sospesi.

L’utenza prenotata verrà ricontattata per pianificare un nuovo appuntamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...