Sviluppo Genova offre area per industria e artigianato a Ronco Scrivia

Si tratta di un’area destinata a insediamenti industriali e artigianali e suddivisa in tre lotti adiacenti rispettivamente da 7.300 mq, 6.500 mq e 9.300 mq. L’azienda è disposta anche a cederla in locazione con diritto di superficie e con eventuale riscatto finale

A Ronco Scrivia, Sviluppo Genova S.p.A. intende vendere o cedere in locazione con diritto di superficie e con eventuale riscatto finale (rent to buy) un’area edificabile e pianeggiante per industria e artigianato di circa 23.100 mq nel comune di Ronco Scrivia (GE), in località Isolabuona.

L’area è facilmente accessibile tramite l’Autostrada A7 – Milano – Genova, in prossimità del casello di Ronco Scrivia o tramite la Strada Provinciale n. 35 dei Giovi e dista circa 30 km da Genova e 60 km da Alessandria.

Le opere di infrastrutturazione urbanizzazione primaria sono già state realizzate da parte di Sviluppo Genova S.p.A. e consistono sinteticamente in: strada di accesso dalla S.p. 35 attraverso un sottopasso autostradale, viabilità pubblica di distribuzione ai singoli lotti, parcheggi pubblici, aree destinate a verde pubblico e privato, rete principale di acque nere e bianche, rete principale di adduzione acqua sanitaria e acqua antincendio, rete principale di distribuzione energia elettrica, predisposizioni per rete principale di distribuzione gas; rete telecomunicazioni.

E’ possibile ricevere informazioni supplementari oppure presentare le manifestazioni di interesse a Sviluppo Genova S.p.A.: 010-648511 – info@sviluppogenova.com – sviluppogenova@pec.it

