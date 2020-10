Incendio a Cornigliano, 10 tra Scassi e Galliera, 6 al Gaslini. Alcuni positivi al Covid

Sono 16 le persone intossicate a seguito dell’incendio avvenuto a causa di un cortocircuito nel contatore di un’abitazione. Altre 7 persone sfollate

Per motivi di sicurezza e per l’incolumità dei condomini i vigili del fuoco hanno deciso di far rientrare le persone nelle proprie abitazioni. È stato avvertito l’assistente sociale per la collocazione di 7 persone in albergo almeno per la prima notte. Oggi seguiranno controlli. Gli stessi Vigili del fuoco hanno avvertito la Polizia locale, intervenuta con diverse pattuglie così come la Polizia di Stato, di essere venuti a conoscenza che alcuni condomini del palazzo sono positivi al Covid 19.

Aggiornamento: al Gaslini i bambini ricoverati sono 3, con le loro mamme. Sono positivi al Covid-19.

Il capo squadra dei Vigili del fuoco ha disposto stanotte il sequestro dell’area interessata al locale contatori e ha dichiarato al momento inagibile tutto il civico 2 di via Casanova.

Tutti i feriti hanno subito sintomi da intossicazione da fumo e non sono gravi.



