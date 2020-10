Stamattina esercitazione anti alluvione nel Ponente. Avete sentito le sirene? – VIDEO

Gambino: <“Prove” fondamentali per divulgare i principi di autoprotezione e la capacità di reazione della “macchina” della protezione civile>

Stamattina l’esercitazione dei sistemi di diffusione sonora “anti alluvione” nella zona di Sestri Ponente (Municipio 6) nelle aree dei torrenti Molinassi, Cantarena, Chiaravagna e Ruscarolo.

Non è previsto che i cittadini svolgano attività connesse all’allarme, ma l’esercitazione serve anche a ricordare loro il funzionamento dei dispositivi di allerta sonora, oltre che a testare i tempi di intervento di volontari e operatori, con l’obiettivo principale di condividere la risposta da parte della popolazione.



<Queste esercitazioni – dice il consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino – sono fondamentali per divulgare il più possibile i principi fondamentali di autoprotezione che ognuno di noi deve applicare per preservare la propria e altrui salute ma anche per testare le capacità di reazione della macchina di protezione civile per mitigare le conseguenze di una esondazione>.

