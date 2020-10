Cornigliano, tre incendi in una manciata di minuti. Sfollati – VIDEO

Stanno convergendo ambulanze da tutta Genova. Sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia locale, la Polizia di Stato

Questa sera, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cornigliano (piazza Savio), per l’incendio del quadro contatori elettrici posto al pian terreno di un condominio. Il denso fumo sviluppatosi ha invaso completamente la tromba delle scale ed è entrato in alcune abitazioni. I vigili del fuoco hanno evacuato gli inquilini in parte dai balconi tramite l’uso dell’autoscala, e il restante lungo le scale facendo indossare loro un cappuccio che gli forniva aria fresca. Sul posto due squadre e due appoggi per un totale di quattordici unità. Una auto medica, cinque ambulanze e la polizia sono giunte in supporto.

Poco dopo un altro incendio è scoppiato in viale Casanova, a pochi metri dal primo rogo, ma ha coinvolto solo dei cassonetti della spazzatura. Poco prima, sempre in zona, era stata mandata a fuoco una campana per la raccolta della carta.

Sul posto anche la Polizia locale che segnala rallentamenti del traffico per i soccorsi.























