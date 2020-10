Ordinanza Genova, il Comune mappa i luoghi dove vietare gli assembramenti

Anticipazioni del presidente della Regione Toti che domani pomeriggio, insieme al sindaco Bucci, individuerà le misure. Possibile chiusura per gli H24

Nella conferenza stampa di fine giornata il presidente della Regione ha parlato anche di riduzione dell’orario di vendita degli alcolici da asporto anche in altre tipologie di vendita al di là dei bar (negozi e supermercati).

Toti ha parlato del centro storico, dove oggi i test hanno messo in luce che in certe zone i contagiati sono 1 su 10 testati, oltre a parte di Sampierdarena, Cornigliano e Rivarolo.

<Contiamo, come alla Spezia, che il tracciamento, insieme ai divieti di assembramento e alle altre misure, possa di qui a qualche settimana ridurre l’epidemia a numeri più ragionevolmente gestibili>.

