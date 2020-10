A partire da giovedì 15 ottobre e fino a cessate esigenze, a seguito delle modifiche alla viabilità relative ai lavori inerenti la copertura del Bisagno, le linee 36, 606 e 607 modificheranno il percorso. Ecco come

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di corso Buenos Aires, non svolteranno in viale Duca d’Aosta ma proseguiranno per via Cadorna, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso

Direzione levante: percorso regolare

Mi piace: Mi piace Caricamento...