Senza mascherina in via XX e in centro storico, sanzioni della Polizia

Un 70 enne è stato sanzionato in centro anche per ubriachezza manifesta, un 24enne, in via Gramsci, oltre a non portare la mascherina era a spasso con 6 pastiglie Clonazepam, classificato in tabella come stupefacente

Ieri, in via XX Settembre, alle 16:30, un 70enne lituano è stato sanzionato dagli agenti dell’U.P.G. per ubriachezza e per la violazione della normativa a contrasto della diffusione del virus Covid19. L’uomo è entrato in un esercizio commerciale della via in evidente stato d’alterazione alcolica e senza indossare la necessaria mascherina. Invitato ad uscire, ha cominciato ad inveire contro gli avventori mantenendo un comportamento aggressivo anche contro gli agenti intervenuti.

Sempre ieri, in via Gramsci, alle 10.50, i poliziotti del Commissariato Prè hanno denunciato un 24enne gambiano pluripregiudicato per l’inosservanza dell’avviso orale del Questore e l’obbligo di firma, sanzionandolo anche per possesso di stupefacenti e per la violazione della normativa anti Covid19 in vigore nel centro storico. L’uomo è stato fermato mentre camminava privo di mascherina in via Gramsci ed è stato trovato in possesso di 6 compresse di Clonazepam, classificato in tabella come stupefacente. A carico dello stesso è emerso un avviso orale del Questore con il quale, tra gli altri divieti, gli veniva impedito l’utilizzo di apparati radiotrasmittenti nel centro storico. Per questo motivo gli sono stati sequestrati due telefoni cellulari. Al soggetto è stato altresì notificato un Daspo urbano emesso dal Questore di Genova lo scorso 5 ottobre.

