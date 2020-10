Pulizia dei caselli in appalto, manifestazione dei lavoratori

La Filcams: <l’Ati che si è aggiudicata gli appalti fa anticipare le spese di viaggio. Senza rimborso rischiano di non avere i soldi per andare a lavorare>

Sciopero appalto pulizie caselli e direzione Autostrade per l’Italia, caselli e direzione 1° tronco Genova. <L’Ati che si è aggiudicata l’appalto con sconti fino al 52% – dicono alla Filcams – è venuta meno agli impegni presi non pagando le variabili di luglio e agosto: Iss Italia, associata a Meranese Servizi Srl, ha pagato solo parte del cedolino di luglio e nulla delle variabili di agosto, facendo anticipare le spese di viaggio e spostamento a lavoratrici e lavoratori che senza rimborso rischiano di non aver soldi nemmeno per andare a lavorare>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...