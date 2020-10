Covid in due asili nido: isolate le zone delle strutture frequentate dai positivi

In via di sanificazione le aree delle scuole per l’infanzia che sono state frequentate dai positivi, le “bolle” organizzate proprio per fronteggiare, eventualmente, situazioni come questa

Si tratta di due struttire comunali. Al “Gabbiano” di piazza Vittorio Consigliere a Sestri è risultato positivo un bimbo con tutta la famiglia, al “Firpo” di Sampierdarena (via Storace) una maestra.

In entrambi i casi sono state isolate quelle che in gergo si chiamano “bolle”, cioè le aree frequentate dalle persone che sono state riconosciute positive, per evitare il diffondersi del virus. I bimbi vengono tenuti separati in piccolissimi gruppi. Sono già state disposte le sanificazioni del caso.

In copertina: foto d’archivio.

