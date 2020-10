Alberi divelti in tutta la città. Collassa il tendone delle piscine di Albaro – VIDEO

Un intero albero si è schiantato tra corso Mentana e via Ilva, a Carignano. Un altro ha interrotto la linea del bus per Fiorino (viabilità ripristinata). Albero crollato a Carnoli, tolto dalla strada dalla protezione civile di Mele. Anche sulla strada per San Carlo di Cese un paio di alberi sono caduti e la linea Amt 71 è stata interrotta (ora ripristinata dalla Protezione civile).

Ad Albaro è collassato il “pallone” a copertura della piscina quando appena era uscita una delle squadre che nella struttura fanno allenamento. Nessuno sembra essersi fatto male, per fortuna.

I vigili del fuoco sono impegnati in almeno 10 punti della città per alberi caduti, cornicioni pericolanti, soccorso a persone e animali. Anche la Polizia locale sta intervenendo su tutte le criticità

L’albero caduto in via Ilva-corso Mentana (Foto di Laura Puppo)

Tutti i luoghi dove stanno intervenendo i Vigili del fuoco alle 22

