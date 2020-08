Il Tar ha deciso: le discoteche restano chiuse

Per il Tribunale amministrativo <L’interesse dei gestori è secondario rispetto alla salute pubblica>

Il Tar del Lazio ha respinto in meno di 24 ore la richiesta di sospensione cautelare urgente richiesta dall’associazione sindacale Silb-Fipe e che riguardava l’ordinanza con la quale il 16 agosto il Ministro della Salute, in tema di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha chiuso le discoteche e introdotto l’obbligo di mascherina nei luoghi pubblici dove c’è il rischio assembramenti.

La decisione sul merito è stata già fissata per la prima udienza utile, il 9 settembre.

<La natura dei danni ne consente in linea di principio la successiva reintegrazione anche per equivalente, nel caso che il giudizio abbia esito favorevole alla parte ricorrente> recita quanto scritto nella motivazione il Tar. Insomma, se ma esistesse danno evitabile (lo deciderà il giudizio di merito) non sarebbe irreparabile (elemento fondamentale per ottenere la sospensiva) e potrebbe essere ripagato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...