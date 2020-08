Controlli della Polizia a Ponente: sequestrati due etti di droga

Accampamenti: identificate 84 persone delle quali 29 con precedenti di polizia. Due fogli di via a ragazze nomadi con 6 bimbi al seguito: erano accampare sulla spiaggia e non hanno potuto dimostrare di avere un lavoro per poter mantenere se stesse e i piccoli. Tre denunce per spaccio, due delle quali a ragazzi genovesi

A seguito delle molteplici segnalazioni pervenute nelle ultime settimane dai residenti del ponente genovese circa episodi di microcriminalità verificatisi nei pressi dei litorali di Pegli e Voltri e la presenza di “tendopoli” sulle spiagge nonostante i divieti vigenti, i poliziotti del Commissariato di Sestri Ponente hanno predisposto servizi di controllo straordinari del territorio. L’attività è stata svolta con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, della Squadra Cinofila e delle volanti dell’U.P.G..

Complessivamente sono stati controllati 120 veicoli con sistema mercurio, identificate 84 persone delle quali 29 con precedenti di polizia.

Sono stati emessi due fogli di via obbligatori a carico di due ragazze nomadi trovate a bordo di un ducato allestito a caravan con 6 minori al seguito e segnalate 3 persone per possesso di stupefacenti al fine dello spaccio, con relativo sequestro di circa 200 grammi di droga tra marjuana, hashish, cocaina ed ecstasy.

Tra questi, due genovesi di 21 e 20 anni, il primo dei quali pregiudicato e già destinatario di avviso orale del Questore, sono stati segnalati ieri pomeriggio dai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, a disposizione del Commissariato di Sestri Ponente.

I due sono stati fermati per un controllo di routine mentre passeggiavano in via Voltri. Fin da subito hanno mostrato un atteggiamento nervoso inducendo così gli operatori ad approfondire gli accertamenti. Spontaneamente i giovani hanno consegnato due dosi di hashish e una di marijuana pensando forse di cavarsela solo con una segnalazione amministrativa. Gli agenti però, convinti che nascondessero altro stupefacente, hanno proceduto alla perquisizione personale rinvenendo altri 21 grammi di hashish e 3 grammi circa di marijuana, occultati nella tasca e nel borsello del 21enne. La perquisizione è stata poi estesa ai domicili di entrambi i ragazzi dove sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente 75,33 grammi di hashish, 75,82 di marijuana, 2,88 di cocaina 16,23 di ecstasy.

