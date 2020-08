Covid Liguria, 27 nuovi positivi. 12 sono tornati dall’estero

6 sono i vacanzieri positivi rilevati oggi nella sola Asl 3. Sempre nella Asl 3 sono una decina dall’inizio del servizio di test da chi arriva da Spagna, Grecia e Coazia. Risolti i problemi del 15 agosto, dal 16 ad oggi le risposte sono state tempestive e gli utenti hanno avuto gli appuntamenti velocemente e si sono di conseguenza messi in coda sui loro veicoli alla Fiera per il test

Sono 27 i nuovi casi di covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria.

Questo il dettaglio:

ASL1 – 1 rientro viaggio estero

ASL2 – 9 casi di cui:

• 5 rientro viaggio estero

• 4 contatti di casi confermati (di cui 1 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

ASL3 – 11 casi di cui:

• 6 rientro viaggio estero

• 1 contatto di caso confermato

• 4 segnalazioni a dipartimento di prevenzione

ASL5 – 6 casi (contatti di casi confermati)

Due persone in meno in terapia intensiva (una anziché 3). Una persona ricoverata in più in media intensità nella Asl2. Nelle ultime 24 ore non si sono verificati decessi.

I test eseguiti dalla Asl 3 per chi è stato in vacanza e proviene Spagna, Grecia, Malta e Croazia sono ad oggi 414 (circa 370 le telefonate, alcune per più persone dello stesso nucleo familiare). La maggior parte dei positivi viene dalla Spagna, seguita dalla Grecia e, in ultimo, dalla Croazia.

le persone sottoposte ieri a test hanno già ricevuto la risposta. Chi è risultato negativo non deve sottoporsi a quarantena.

In copertina: la fila per i test alla fiera

