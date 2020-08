Aperto il bando per 145 agenti di Polizia locale

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato nel 9 settembre. Aperto anche un bando per 38 funzionari che scade il 27 agosto

La Direzione Sviluppo del Personale e Formazione del Comune di Genova bandisce un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 145 Agenti di Polizia Locale – Municipale – categoria C posizione economica C.1. – da assumersi sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale dell’annualità 2020.

A questo link tutte le informazioni sulla pagina del Comune per partecipare

A questo link, invece, le informazioni per partecipare al concorso per 38 funzionari.

