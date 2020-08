Meteo Limet: tempo instabile con temporali

Situazione: le spire depressionarie atlantiche cominciano a far presa sul campo anticiclonico che da diversi giorni staziona sulla Penisola. Sulla Liguria la settimana si apre all’insegna del tempo variabile, a tratti instabile..

Lo dice Daniele Laiosa dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: lunedì 17 agosto 2020

Avvisi: forte libeccio al largo dal pomeriggio.

Cielo e Fenomeni: tra la notte e la mattinata possibile sviluppo di instabilità sul Golfo di Genova ad interessamento del settore centrale o centro-orientale; nuvolosità sparsa altrove; nel pomeriggio tendenzialmente più stabile sulle coste, salvo il savonese; nuclei temporaleschi in formazione a ponente nelle zone interne potranno parzialmente sconfinare sul versante marittimo.

Venti: si impostano dai quadranti meridionali moderati / tesi, rinforzi in prossimità delle aree temporalesche, tendenza a rinforzare da libeccio al largo

Mari: tendente a mosso sotto-costa; dal pomeriggio ulteriore aumento del moto ondoso sul settore centrale al largo che risulterà quindi molto mosso.

Temperature: in aumento di qualche punto le minime a causa della maggiore copertura nuvolosa, in calo le massime, specie nell’interno. Tassi di umidità su valori medio-alti conseguente disagio fisiologico per afa, specialmente sulla fascia costiera.



Costa: min 22/25°C, max 25/28°C

Interno: min 13/20°C, max 22/27°C

