Ladra d’appartamenti ricercata in tutta Europa arrestata dalla Polizia di Genova

La trentunenne si è registrata in un hotel al Porto Antico senza sapere che, al contrario che nel resto d’Europa, in base a una vecchia legge anti terrorismo, i nominativi finiscono in questura. In via Diaz è scattato l’allerta e i poliziotti sono andati a prenderla per arrestarla

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato una 31enne spagnola destinataria di un mandato d’arresto europeo per scontare una pena detentiva di due anni.

La donna ha alloggiato, la notte tra sabato e domenica, presso un noto albergo del porto antico. La registrazione dei suoi dati ha fatto scattare l’allarme del sistema “Allertallo” collegato alla sala operativa della Questura. Gli agenti dell’U.P.G. si sono immediatamente recati presso la struttura ricettiva trovandola all’interno della camera. Da accertamenti più accurati è emerso che la 31enne, responsabile di numerosi furti in abitazioni commessi in Francia tra il 2017 e il 2018, era stata condannata a 10 anni di carcere. Dopo averne scontati 8 si è rifugiata in Svizzera facendo perdere le proprie tracce.

La donna è stata associata al carcere di Pontedecimo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...