La Croce Bianca Genovese cerca un autista soccorritore

Per adesso è un lavoro a tempo (da settembre a dicembre), ma potrebbe essere trasformato in tempo indeterminato

La Pubblica Assistenza Croce Bianca Genovese ricerca per il periodo settembre – dicembre, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato qualora ve ne siano le condizioni, una figura professionale da inquadrare come autista-soccorritore.

Requisiti indispensabili:

 Età uguale o inferiore a 30 anni

 Patente B

 Corso BLS-D in corso di validità

 Residenza Area Metropolitana di Genova

Requisiti preferenziali:

 Corso PTC o equivalenti in corso di validità

 Corso PBLS-D o equivalenti in corso di validità

 Patente C

Per la candidatura è necessario inviare il proprio CV all’indirizzo mail: hr@crocebianca.it

L’Associazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto od in parte o modificare la procedura relativa al presente avviso di selezione del personale a suo insindacabile giudizio senza obbligo di notifica.

