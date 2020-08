I carabinieri di Maddalena arrestano due rapinatori del centro storico

Il primo, fermato per il furto di un orologio, aveva con sé un cellulare rubato. Ha cercato di fingersi minorenne per evitare il carcere

Alcuni giorni addietro, la pattuglia della stazione Carabinieri di Maddalena, insieme ai colleghi della compagnia di intervento operativo di Milano, dopo una rapida attività investigativa, hanno rintracciato e fermato in via di Prè un algerino ritenuto responsabile di una rapina, avvenuta all’interno di un supermercato la cui refurtiva (un prestigioso orologio) al momento non è stata recuperato. Il soggetto, perquisito, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare risultato essere provento di rapina avvenuta poco prima, in via Lomellini, ai danni di un anziano. Il fermato, dopo la fase dell’identificazione e accertata la maggiore età (ha tentato di dichiararsi minorenne), è stato sottoposto a fermo ed è stato associato presso il carcere di Marassi. Ieri è stato riconosciuto e sottoposto a fermo anche il complice, un pregiudicato algerino del 1994.

Mi piace: Mi piace Caricamento...