Famiglia si perde sul monte Aiona, ricerche grazie a geolocalizzazione WhatsApp

Disorientati a causa della nebbia. Li stanno raggiungendo a piedi i Vigili del fuoco e il Soccorso Alpino

I vigili del fuoco stanno intervenendo sul monte Aiona, alle spalle di Chiavari, per la ricerca di una famiglia che stamane vi si è recata in gita.

Colti dalla nebbia hanno perso l’orientamento e non riescono più a ritrovare il sentiero per ritornare al centro abitato. La sala operativa Vvf ha comunicato con l’uomo e si è fatta trasmettere le coordinate tramite una applicazione di messaggistica.

Con questi dati è stato possibile inviare le squadre di terra ed anche l’elicottero nel tentativo di raggiungerli in fretta. A piedi sta procedendo la squadra di Chiavari e il Soccorso alpino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...