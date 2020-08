Fa strage di scooter in corso Italia, poi si sporge da una ringhiera. Denunciato dalle Volanti

Il trentunenne era in stato confusionale e ha rischiato anche la sua vita. È successo in corso Italia dove gli agenti lo hanno messo in sicurezza e fatto trasportare al San Martino. Poi lo hanno denunciato

Ieri pomeriggio i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno denunciato per danneggiamento un 31enne pluripregiudicato Guineano.

L’uomo è stato segnalato agli operatori che stavano transitando in volante poiché, aggirandosi in corso Italia in stato confusionale, aveva buttato a terra 8 ciclomotori posteggiati lungo la strada. Il 31enne è stato rintracciato mentre si stava sporgendo pericolosamente da una ringhiera a ridosso della scogliera. Messo in sicurezza, è stato trasportato presso l’ospedale San Martino e poi segnalato.

