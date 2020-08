I Carabinieri hanno chiuso una parte della piazza (quella più vicina all’ufficio postale) per due valigie abbandonate nella cabina del telefono.

Per precauzione non vengono fatti transitare neppure i pedoni. Sul posto stanno arrivando gli artificieri per fare brillare i bagagli.



Articolo in aggiornamento

Foto di Jacopo Ferro

