Grave incidente in via Venezia, strada chiusa. Il ferito era in monopattino

Una persona è stata soccorsa in codice rosso, il più grave, dal 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dall’ambulanza della Croce d’Oro

L’incidente è avvenuto verso le 23:30 poco dopo i voltini ferroviari di Dinegro, a San Teodoro, proprio davanti alla chiesa. Sul posto ci sono la Polizia locale del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente e la Polizia di Stato che al momento sta chiudendo la strada al transito. Per il momento si sa solo che il ferito in gravi condizioni era in monopattino.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...