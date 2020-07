Covid Liguria, 4 nuovi casi e nessun decesso

A distanza di oltre 4 mesi dal primo ricovero, l’Ospedale Policlinico San Martino è da oggi per la prima volta da inizio emergenza completamente “covid free”, cioè non ci sono più ricoverati malati di coronavirus

Gli ospedalizzati in Liguria sono 24, di cui uno ricoverato nelle passate 24 ore nella Asl2 (Savona). A Genova sono 8, tutti al Villa Scassi. A Genova ci sono ancora 824 casi positivi (1.180 in Liguria). Una persona è stata dichiarata guarita oggi (7.301 dall’inizio della pandemia). I soggetti in sorveglianza attiva (contatti di positivi) sono 432 (uno in più nelle 24 ore) di cui 179 a Genova.

I tamponi sono stati ieri 1.474 di cui 708 nuovi casi testati. Di questi 4 sono risultati positivi (0,56%).

L’indice di contagio in Liguria è 0,04%, inferiore al dato nazionale (0,07%).

Non ci sono stati decessi tra le 14 di ieri e le 14 di oggi. Restano ancora da registrare nella tabella nazionale due decessi dei giorni scorsi.

