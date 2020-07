Controlli PS a Sampierdarena, 18 pregiudicati su 60 identificati

Insieme a uomini della Polizia locale del Commercio controllati 4 esercizi commerciali. 5 verbali per consumo di sostanze alcoliche per strada

Ieri sera, i poliziotti del commissariato Cornigliano, del VI Reparto Mobile e del reparto Prevenzione Crimine Liguria, in collaborazione con personale dei Carabinieri e della Polizia locale (nucleo Commercio del reparto Sicurezza Urbana) hanno effettuato in zona Sampierdarena un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal tavolo tecnico del Questore.

Complessivamente, durante l’attività, gli operatori hanno identificato circa 60 persone, di cui 18 risultati pregiudicati.

Polizia di Stato e Polizia locale hanno effettuati controlli a 4 esercizi commerciali. Nei prossimi giorni saranno resi noti gli esiti con le rispettive sanzioni.

Sono stati inoltre elevati 5 verbali per consumo di sostanze alcoliche in area pubblica, in violazione dell’ordinanza del sindaco, precisamente 3 in Piazza Settembrini e 2 in via Dondero.

