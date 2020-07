Ambulanza bloccata in via Cancelliere dalla sosta selvaggia

I militi della Croce Bianca Genovese stavano effettuando il soccorso di una persona in codice giallo, non in immediato pericolo di vita, ma comunque di media gravità. Hanno dovuto proseguire a piedi e trasportare il malato sulla barella

Irrisolto il problema delle auto che nelle strade collinari bloccano i soccorritori. Questa volta è successo in una delle tortuose strade di Castelletto dove stamattina l’ambulanza si è dovuta fermare per l’ennesimo maleducato incurante del pericolo che le persone che hanno necessità di essere soccorse corrono per il suo posteggio “comodo” magari vicino a casa. Il malato poteva essere un codice rosso e i minuti fare la differenza. A dover passare poteva essere un ben più largo mezzo dei vigili del fuoco e magari in pericolo potevano esserci lo stesso proprietario del veicolo o i suoi familiari.

Purtroppo, al di là delle chiacchiere, non è mai stato fatto nulla per risolvere il problema che mette a rischio di vita la sicurezza dei cittadini delle strade collinari.

