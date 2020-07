Ruba abbigliamento in un negozio. Arrestato per rapina dalla Polizia

E successo in via XX Settembre ieri poco prima delle 14. Era già stato denunciato 7 giorni fa per lo stesso reato

La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto ieri pomeriggio un tunisino di 23 anni per il reato di rapina. Il giovane è entrato in un negozio di via XX Settembre e, dopo aver staccato le placche antitaccheggio da alcuni capi d’abbigliamento, per un valore complessivo di euro 95, ha cercato di uscire senza pagare. Al momento del suo passaggio alle casse però l’allarme è scattato ed un addetto alla vigilanza lo ha fermato e quest’ultimo, per garantirsi la fuga, si è scagliato contro di lui. L’intervento immediato di una volante del Commissariato Prè ha consentito agli agenti di mettere fine alla fuga violenta del ladro. Il 23enne, già denunciato lo scorso 7 luglio sempre per un furto presso un negozio di via XX Settembre, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.

