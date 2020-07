La cometa fotografata sul Faiallo da Thomas Barabino

Si tratta della C/2020 F3, meglio conosciuta dal grande pubblico come la Cometa Neowis. Ecco come vederla e quando

Thomas Barabino la ha fotografata sul Faiallo . In questi giorni la cometa si è avvicinata alla terra ed è visibile anche da Genova. Può essere seguita per tutta la notte almeno fino al 23 luglio. Meglio, ovviamente, attrezzarsi con un telescopio o un binocolo, allontanandosi dalle luci delle città. Oppure, appunto, di una macchina fotografica. Ora è visibile nella costellazione della Lince, poi raggiungerà l’Orsa Maggiore verso il 17 luglio e, infine, la Chioma di Berenice il 27. Per vederla bisogna guardare in direzione nord-ovest a partire dalle 21. Approfittatene, non tornerà che tra 7 mila anni!

Ringraziamo Thomas per averci concesso la foto.

