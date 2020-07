Danni alla nuova pavimentazione anti trauma dei giochi a Marassi

Lo denuncia Aster che stava portando i lavori in piazza Galileo Ferraris

Questa notte ignoti si sono introdotti, forzandolo, nel cantiere di piazza Galileo Ferraris a Marassi, danneggiando e sfregiando la gomma dei giochi appena posata. Lo denuncia Aster che stava proprio stendendo il materiale anti trauma che avrebbe dovuto asciugarsi prima di essere calpestato.

<La stupida condotta di qualcuno ha provocato un grave danno in quanto ci sarà un ritardo nella fine dei lavori dovuto alla necessità di posare nuovamente la gomma e al fatto che i giochi sono stati lordati con la resina. Ciononostante, noi di Aster non ci fermiamo. Chiediamo a tutti di collaborare per arrivare alla fine di questo lavoro tanto atteso>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...