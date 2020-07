Crisi Covid: la Liguria perde meno dell’Italia, ma rischia 90.000 posti di lavoro

La decrescita del Paese si stima in 9,1% punti, 0,4 in più della nostra regione. Sarà il terzo anno peggiore da quando l’Italia è repubblica

I dati dell’osservatorio Liguria 2022 sui valori economici della regione sono stati illustrati dall’amministratore delegato di The European House Ambrosetti, Valerio De Molli. Il decremento inferiore, a suo parere, discende dal fatto che la Regione Liguria sarebbe stata una delle poche a consentire la prosecuzione di alcune attività legate all’edilizia, tra cui il ponte.

Ridotto, sempre rispetto ad altri territori, è stato il calo dell’export, ma solo perché qui il manifatturiero-industriale è meno sviluppato. Insomma: non abbiamo perso quel che non avevamo.

La ripresa dipende tutta dai tempi del vaccino. Perché al contrario delle ottimistiche previsioni di alcuni medici locali, chi fa conti economici deve mettere in conto anche scenari non positivi e la fiducia e la certezza in economia sono tutto. Se il vaccino fosse distribuito presto, la ripresa potrebbe essere vigorosa già il prossimo anno. <La stima, per ora, è di una ripresa tra quattro e sei punti percentuali di Pil che permetterebbe di chiudere il gap con quest’anno nel 2022-2023> spiega De Molli.

Scenario pesante quello dell’occupazione: sarebbero 90.000 i posti di lavori a rischio. Sempre secondo l’ad di The European House Ambrosetti non è detto che siano necessariamente persi: <Dipenderà dalle manovre di sostegno degli enti pubblici – spiega -. Per il momento non ne abbiamo perso neanche uno, ma sono a rischio perché la decrescita non giustifica più quei livelli occupazionali>.

Nel calo del pil pesa il settore turistico, che vedrà una riduzione della spesa compresa tra 1,5 e 2,0 miliardi nel 2020. The European House – Ambrosetti ha individuato tre ambiti per la ripartenza: le opere infrastrutturali, che possono mobilitare un totale di 16,5 miliardi con un aumento stimato del pil regionale fino al 18% circa cumulato fino al 2030; e i grandi progetti per la sostenibilità e valorizzazione del territorio con oltre 9 mln di m2 che possono garantire, al 2030, 60 mila occupati aggiuntivi e 4,1 miliardi di valore, oltre all’attuazione del modello Liguria 5.0, attraverso l’identificazione di progetti che rendano la Regione il polo innovativo di riferimento nazionale mare, da sempre fonte di crescita economica e benessere”



Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...