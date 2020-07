Covid Liguria, 2 morti registrati e 6 nuovi casi

Salgono i tamponi rispetto a ieri. Oggi sono stati 1330 di cui 708 a persone mai testate prima. Di queste ultime, la percentuale di positivi è dello 0,84%. Gli altri sono secondi o terzi test per accertare la guarigione

In ospedale nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva: 3 dimessi e un nuovo ricoverato (a Savona). 22 le persone in reparti di media intensità.

Tra le 14 di ieri e le 14 di oggi è morti un uomo a Sanremo. È stato registrato e ufficializzato come casi Covid insieme a una donna di 89 anni deceduta domenica al Villa Scassi. Manca ancora la registrazione ufficiale di due casi, un uomo e una donna morti l’8 e il 10 luglio scorso. 1.561 i decessi in Liguria da inizio epidemia. 10.030 i casi totali.

4 i guariti oggi (7.300 dall’inizio dell’epidemia)

429 i casi in sorveglianza attiva.

