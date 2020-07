A7 riaperta ma ci sono 14 km di coda. 10 km in A10

Agli utenti che da Genova sono diretti verso Milano Aspi consiglia di uscire a Busalla e tramite la viabilità ordinaria rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera

Alle ore 11,15 sull’autostrada A7 Serravalle-Genova è stato riaperto il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano precedentemente chiuso per consentire un intervento di ripristino della pavimentazione al km 99-200.

Al momento si registrano 14 km di coda.

In A10 coda di 10 km tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A26 Trafori per lavori; code a tratti tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

In A12 coda tra Genova Nervi e Genova est in entrambi i sensi per veicolo in avaria.

In A26 coda tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

In copertina: la coda in A10. Foto di Luca Traveni

