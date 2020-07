A7 chiusa tra Ronco e Vignole, coda da Busalla. Riaperta tra Bolzaneto e Ovest

Per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. Alle 7:45 riaperta la A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest. Stanotte all’una riaperto il casello di Genova Ovest verso la A7 e la A12.

A7: tratto chiuso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. Sono in corso le operazioni che consentiranno la riapertura del tratto tramite una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Coda di 2 km tra Busalla e Ronco Scrivia per tratto chiuso. Isola del Cantone: in entrata è chiuso al traffico in entrambe le direzioni . Entrata consigliata verso Milano: Vignole Borbera. Entrata consigliata verso Genova: Ronco Scrivia. Busalla: in entrata è chiuso al traffico fino alle 12:00 del 14/07/2020 verso Milano per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Vignole Borbera.

A10: traffico Rallentato tra Genova Pra’ e Genova Pegli. Diversi i caselli chiusi.

Ancora caselli chiusi anche in A12.

In A26 code a tratti tra Ovada e Masone per lavori

