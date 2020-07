Comincia il montaggio dei pannelli fotovoltaici

Per alcune lavorazioni in quota (montaggio pannelli fotovoltaici) si rende necessaria la chiusura al traffico di via Perlasca dalle ore 22.00 di domani, martedì 14 luglio 2020, fino a cessate esigenze (presumibilmente fino alle ore 06.00 di mercoledì 15 luglio 2020).











