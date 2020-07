In codice rosso all’ospedale San Martino

In via di Sponda Nuova, a Struppa, un autocarro e un motociclo si sono scontrati frontalmente. Due i feriti, uno dei quali, soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino. Sul posto, oltre alla pattuglia del distretto territoriale, anche quella del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria.

