Ducale, ok al bilancio. Bizzarri: «Con l’appoggio del Sindaco faremo ancora meglio»

Oggi positiva riunione tra il sindaco Marco Bucci e il presidente di Palazzo Ducale Luca Bizzarri. Nuovi progetti, tra cui l’apertura della torre Grimaldina

<Il sindaco è stato super collaborativo e veramente positivo – spiega Bizzarri -. Gli metti davanti un bilancio e in cinque minuti lui capisce cosa c’è scritto, i punti dove si può migliorare, quelli che invece vanno bene. Quella di oggi è stata una riunione estremamente collaborativa, serena. Siamo usciti tutti molto felici perché ci sono anche degli spunti nuovi. Finalmente la mia battaglia per aprire al pubblico la Torre Grimaldina va avanti. Vogliamo rendere il palazzo ancora più visitabile, indipendentemente da quello che ci succede dentro. Quindi con la valorizzazione della cappella del Doge, con la sala del Maggior Consiglio e rendendo visitabile la torre Grimaldina avremo un gioiellino al centro della città>. Indipendentemente da mostre ed eventi.

<I soldi ci sono – prosegue Bizzarri -. Con l’appoggio del Sindaco e col fatto che sono cominciati i lavori dei teatrino amplieremo ulteriormente l’offerta. Stiamo andando bene. Ho la massima fiducia nel direttore Serena Bertolucci. Sono molto contento, perché lo merita. Ogni tanto il fatto che io faccia delle esternazioni che mi vengono dal cuore o delle battute che mi vengono dalla mia deformazione professionale, magari ha messo in difficoltà anche lei>.

