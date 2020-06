Via Semini riaperta a doppio senso dopo la scarifica dell’asfalto

La strada era stata chiusa ieri per la fuoriuscita di gasolio vaporizzato da una flangia collegata all’oleodotto, con una perdita al momento stimata intorno ai 500 litri di gasolio che sono stati nebulizzati proprio in direzione di via Semini.

È stata necessaria la scarifica dell’asfalto. Nella notte, dopo lavori a tempo di record, la strada è stata riaperta. Nel pomeriggio interverrà un “ragno” per rimuovere la terra dell’argine eventualmente compromessa. Sarà poi necessaria una chiusura a senso unico alternato per la riasfaltatura.

