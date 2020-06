Ponente, in Prefettura il piano vivibilità del Municipio per litorale e Valvarenna

Rischio assembramenti e comportamenti scorretti che minano la vivibilità. L’assessore Matteo Frulio: <Coinvolgimento di Polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri, associazioni del territorio che si sono rese disponibili>

Domani la riunione del Tavolo per l’Ordine e la sicurezza con Comune e forze di polizia

Con l’estate ritorna l’attenzione per la sicurezza sul litorale ma anche e soprattutto per i laghetti e corsi d’acqua, anche in considerazione del fatto che, essendo contingentati gli ingressi sulle spiagge, molti si riversano nell’entroterra creando spesso situazioni al limite della sopportazione per gli abitanti dei borghi e dei comuni delle vallate.

<Il primo incontro con i funzionari della Prefettura è stato fondamentale – dice Matteo Frulio, assessore alla sicurezza del Municipio Ponente – sia per la ricerca di soluzioni, sia per l’avvio di nuove modalità di intervento>.

La scorsa estate la partecipazione al tavolo indetto annualmente con il Municipio era saltato a causa del cambio in corsa del Prefetto, portando il Municipio stesso a intervenire sul litorale per conto proprio con la polizia locale del Distretto 7, coadiuvata, quando necessario, da Carabinieri e Polizia di Stato.

Quest’anno invece i funzionari della Prefettura hanno accolto alcune proposte presentate dal presidente Claudio Chiarotti e dallo stesso Frulio e le stanno sottoponendo in queste ore agli operatori per verificarne la fattibilità.

<Abbiamo chiesto una costante collaborazione tra Polizia Locale e Carabinieri Forestali nelle valli alle spalle di Voltri, ad Acquasanta e Fiorino soprattutto, mentre per la Valvarenna deve rimanere l’interforze tra Polizia di Stato e Polizia Locale che, negli scorsi anni, è intervenuto spesso, nonostante le numerose situazioni che hanno arrecato disturbo specialmente sulla linea dell’autobus che porta a San Carlo – continua Frulio -. Sul litorale invece abbiamo avuto la disponibilità dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato. Gli accessi invece sono monitorati dalla Polizia Locale, dalla Protezione Civile e dai volontari dell’Associazione Utrimare che ringrazio per la disponibilità dimostrata in questa fase particolare di emergenza Covid19>. Per la parte di litorale collaborerà anche la guardia costiera. Il piano di accessi è concordato con il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune Sergio Gambino.

Per quanto riguarda Acquasanta, divisa tra il Comune di Mele ed il Comune di Genova, la richiesta è ancora differente. <Come di consueto – aggiunge Frulio – siamo in continuo contatto con il Comune di Mele, non solo per le emergenze geologiche ma anche per la sicurezza. Abbiamo infatti richiesto che, oltre alla presenza del corpo dei Carabinieri Forestali, la Polizia Locale di Genova possa prestare servizio in quel tratto che definirei promiscuo, in cui tratti di strada, ad intermittenza, appartengono ad un territorio piuttosto che ad un altro nel giro di poche centinaia di metri, con lo scopo di intervenire in maniera più coordinata”. Questo per sostenere la polizia locale dell’Unione dei Comuni delle Valli Stura, Orba e Leira>.

<E’ stato inoltre toccato il tema delle processioni religiose che, nel nostro territorio, tra Multedo e Vesima, arrivano a toccare la trentina di appuntamenti e che, specialmente ad Acquasanta, portano centinaia e centinaia di fedeli e visitatori. Negli anni infatti abbiamo coperto la parte relativa alla viabilità e tutela degli abitanti, con il supporto di associazioni d’arma e vigili. Questo per la parte di sicurezza e non certo per la parte organizzativa che spetta a confraternite e parrocchie. Per questo abbiamo suggerito che, per la prossima riunione, vengano convocati Priorato delle Confraternite e la Curia Arcivescovile>.

Ieri si è svolta la riunione mensile del tavolo municipale, mentre domani, giovedì, il Municipio sarà convocato nuovamente in Prefettura nel tavolo del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza con il Comune di Genova e le forze di polizia per avere già alcune risposte concrete.

