Meteo Limet: schiarite si alternano ad annuvolamenti

Meteo: Infiltrazioni di aria di origine nord atlantica determinano generali condizioni di instabilità sulla nostra regione.

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: mercoledì 17 giugno 2020

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: nelle prime ore del mattino possibili rovesci temporaleschi più probabili sulle Alpi liguri, e sul Genovesato occidentale, ma non si escludono anche locali piovaschi sul Tigullio. Esaurimento dei fenomeni tra la metà e la tarda mattinata con ampie schiarite in estensione da ponente. Nelle ore centrali rapido sviluppo di cumuli nelle zone interne con qualche rovescio anche temporalesco non escluso, più probabile su Alpi Marittime, Alpi Liguri, Val D’Aveto e Trebbia, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Sui litorali cielo parzialmente nuvoloso con schiarite che si alternano ad annuvolamenti.

Venti: moderati da sud-est su centro-levante e da nord-est sul ponente. Da sud-ovest tesi al largo.

Mari: mosso, ma molto mosso al largo per onda da sud-ovest

Temperature: stazionarie.

Costa: min +16/+20°C, max +22/+26°C.

Interno: min +10/+13°C, max +21/+24°C.

