La ruota panoramica torna al Mandraccio per fare posto agli spettacoli a Calata Gadda

La grande ruota panoramica, in occasione dell’arrivo della stagione estiva e dell’avvio degli spettacoli oltre i Magazzini del Cotone, torna in piazzale Mandraccio. Ci resterà dal 21 giugno al 6 ottobre

Il tempo di smontare e rimontare e, tra quattro giorni, la ruota sarà nuovamente aperta 7 giorni su 7 dotata e accessibile a tutti, anche a persone con disabilità.



ATTENZIONE: in caso di pioggia o vento forte la ruota non sarà in funzione.

Info utili sulla Ruota Panoramica:

Dove:

Piazzale Mandraccio

Orari:

Tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 01:00.

Biglietti:

adulto € 8,00, ragazzi dai 2 fino a 12 anni € 5,00, bambini fino a 2 anni gratis.

