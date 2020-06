Incidente in A12, chiusa e riaperta. Due feriti

Sulla A12 Genova-Livorno tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto al km 12+500 tra un’auto e un camion all’interno della galleria Monte Moro. Il tratto è stato riaperto alle 10:20.

Due i feriti soccorsi in codice giallo al San Martino e trasportati al San Martino. In un altro incidente sulla stessa tratta due persone sono state soccorse in codice verde e portate anche loro al San Martino.

Il tratto era stato temporaneamente chiuso alle 10.00 a causa di un incidente tra un’autovettura e un mezzo pesante. Lo scontro è avvenuto all’interno della galleria Monte Moro al km 12,5. Sul luogo si è concluso l’intervento dei soccorsi sanitari e meccanici e dei Vigili del Fuoco per la rimozione dei mezzi, è in corso la pulizia del manto stradale da parte del personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente sul luogo il transito è aperto su una corsia, in attesa di completare l’intervento di ripristino, e si registrano 5 km di coda in direzione di Livorno.

La situazione

A12: Coda di 2 km tra Chiavari e Rapallo e di 3 km tra Genova est e Recco per incidente.

A 10: Coda di 4 km tra Arenzano e Genova Pra’ per lavori e su Bivio A10/A26 Trafori provenendo da Ventimiglia verso Gravellona Toce.

A26: Coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...