Gallerie e falsi report, indagati 10 tra tecnici ed ex dirigenti Spea

L’accusa della Procura è di falso e riguarda i report compilati dalla società del gruppo Atlantia (come Aspi) sullo stato dei tunnel delle autostrade attorno a Genova

L’indagine era stata avviata dopo il crollo della volta della galleria Bertè, in A26, avvenuto il 30 dicembre scorso.

I militari della Guardia di Finanza hanno acquisito i report delle società esterne reclutate da Autostrade per l’Italia dopo che Spea era stata messa fuori gioco, i pubblici ministeri li hanno confrontati con quelli precedenti e hanno scoperto che le risultanze sono molto diverse. Come è avvenuto sui viadotti, anche per i tunnel i tecnici Spesa avrebbero avuto uno sguardo, per così dire, “indulgente” mentre i successivi sopralluoghi avrebbero messo in luce che lo spessore del calcestruzzo si era assottigliato, in alcuni punti, anche del 90%.

Proprio oggi la A10 è stata chiusa a lungo e, quindi, riaperta a doppio senso di marcia su una corsia per problemi strutturali alla galleria che passa sotto alle lavatrici. Questo ha causato la paralisi viaria della città.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...