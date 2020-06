Si registra in albergo con un documento falso, arrestato

L’uomo, ieri sera, si è presentato alla reception di un hotel del centro storico, in vico San Pancrazio per affittare una stanza, esibendo per la registrazione una carta d’identità francese

I poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno arrestato un 34enne algerino, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale, per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi.

Dopo pochi attimi dall’inserimento dei dati da parte dell’albergatore sul portale “Alloggiati”, in cui confluiscono tutti i nominativi delle persone ospitate nelle strutture ricettive, presso la sala operativa della Questura è scattato un “allertallo”: il documento risultava rubato.

Immediatamente i poliziotti delle volanti si sono recati presso l’albergo dove era ancora presente il 34enne, trovandolo in possesso anche di un passaporto algerino riportante le stesse generalità della carta d’identità francese esibita. Grazie agli strumenti in dotazione alla Polizia di Frontiera, gli agenti hanno verificato che il documento sospetto era privo di elementi di sicurezza, pertanto certamente contraffatto.

L’uomo è stato accompagnato e trattenuto presso gli uffici della Questura in attesa del rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.

